Metaller-KV: Gewerkschaften rufen zu Aktionstag in Betrieben auf

Die Metaller-KV-Verhandlungen gehen am Freitag in die vierte Runde. Zuvor gibt es einen Aktionstag in Betrieben. Die Gewerkschaft beharrt auf ihrer Forderung nach fünf Prozent mehr Lohn und ist bereit für Kampfmaßnahmen.