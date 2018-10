Handelsgespräche zwischen EU und USA treten in neue Phase

Die Handelsgespräche zwischen der EU und den USA nehmen konkretere Formen an: Die US-Regierung informierte nun den Kongress in Washington offiziell darüber, dass über ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union verhandelt werden soll, wie der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Dienstag (Ortszeit) mitteilte.

Damit treten die Gespräche in eine neue Phase. Denn bisher war zwischen beiden Seiten nur sondiert worden, ob genügend gemeinsame Grundlagen für Verhandlungen über ein Handelsabkommen bestehen.

Die US-Regierung setzte den Kongress zugleich auch in Kenntnis darüber, dass ebenfalls mit Großbritannien und Japan über Handelsabkommen verhandelt werden solle. Die Unterrichtung des Kongresses ist Voraussetzung dafür, dass die Regierung offiziell in diese Verhandlungen einsteigen kann.

USA wollen "fairere" Beziehungen

Ziel sei es, "zeitnahe und substanzielle Resultate" für die heimischen Arbeiter, Landwirte, Viehzüchter und Unternehmen zu erzielen, kündigte der Handelsbeauftragte von US-Präsident Donald Trump an. Er sollten "fairere und ausgeglichenere" Handelsbeziehungen zu den Partnern hergestellt werden, sagte Lighthizer.

Die transatlantischen Handelsgespräche waren im Juli zwischen Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei einem Treffen in Washington vereinbart worden. Juncker gelang es damit, den Handelskonflikt zu entschärfen. Anvisiert ist ein fast vollständiger Abbau der gegenseitigen Handelsbarrieren für Industriegüter.

Trump wollte die Verhandlungen ursprünglich auch auf den Agrarbereich ausdehnen. Die EU lehnt dies aber vor allem wegen des Drucks aus Ländern wie Frankreich ab. Die vom US-Präsidenten angedrohten Zölle auf europäische Autos sind vorerst ausgesetzt. Die seit Juni geltenden Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU sind allerdings weiterhin in Kraft.

Bereits Ende September hatten sich die USA mit den Nachbarstaaten Kanada und Mexiko auf eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) von 1994 geeinigt. Trump pries die neue Vereinbarung namens USA-Mexiko-Kanada-Abkommen (USMCA) als das "größte Handelsabkommen in der Geschichte der Vereinigten Staaten".

(APA/AFP)