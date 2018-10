Bier könnte bald knapp werden

Bier ist weitaus populärste Getränk weltweit, gemessen an der konsumierten Menge. Doch der Klimawandel könnte für eine Veränderung sorgen. Denn Bier könnte knapp werden und die Bierpreise könnten sich gar verdoppeln. Forscher haben untersucht, welche Auswirkungen die andauernde Trockenheit und die Hitzeextreme auf das Wachstum von Gerste hat, berichtet das Fachblatt Nature Plants.

Die US-Forscher haben aus Basis historischer Daten die Folgen der Wetterextreme für die Gerste ermittelt. In einem zweiten Schritt haben sie die Auswirkungen der verschiedenen Klimaszenarien in der Zukunft zwischen 2010 und 2099 geprüft und die Konsequenzen für die Erntemengen von Gerste in zahlreichen Gebieten der Erde dargestellt. Das Ergebnis zeigt abhängig vom jeweiligen Szenario Einbußen bei den Ernteerträgen von Gerste zwischen drei und 17 Prozent.

So könnte laut Forscherteam der Bierkonsum in Argentinien um 32 Prozent zurückgehen, der Bierpreis in Irland könnte um 193 Prozent steigen.

>>> Bericht in Nature Plants

(red. )