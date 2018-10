Wenn das E-Auto in zehn Minuten voll geladen ist

Wien. Der höhere Preis und vor allem die geringere Reichweite gegenüber konventionellen Fahrzeugen: Diese zwei Punkte sind es, die allgemein als Nachteile von Elektroautos vorgebracht werden. Beim Großteil der alltäglichen Fahrten ist die Reichweite von 200 bis 300 Kilometern, die derzeitige Modelle in der Regel vorweisen, zwar kein Problem. Was ist aber, wenn dann doch einmal eine weitere Fahrt ansteht? Hier würde sich die Reisezeit aufgrund der Ladezeiten drastisch verlängern, so die Sorge vieler Autofahrer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)