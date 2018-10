Die Geschäfte der Saudis mit Österreich: Bagger und Pillen für die Scheichs

Wien. Überspitzt formuliert ist es so: Immer dann, wenn ein Fahrgast bei Uber einen Transport bezahlt, profitiert auch das Königreich Saudiarabien. Und zwar nicht nur, weil trotz aller Bemühungen die meisten Autos noch mit Benzin fahren und die Saudis auf wirklich viel Öl sitzen. Sondern auch, weil sie die mit diesem Öl verdienten Petrodollar schlau investieren. Etwa in einen fünfprozentigen Anteil an Uber, den sich der Saudi Arabian Public Investment Fund (PIF) vor rund zwei Jahren 3,5 Mrd. Dollar kosten ließ. Fünf Prozent hält der PIF auch am Elektroautohersteller Tesla. Selbst wer dem Benzin abschwört, kommt von Saudiarabien nicht los.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.10.2018)