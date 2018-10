Arbeiten in der Affenhorde

Im Büro geht es auch nicht anders zu wie unter einer Horde Affen: Dieser Stoßseufzer erscheint auf den ersten Blick mäßig originell. Ja natürlich, diese lächerlichen Statussymbole, mit denen sich die Alphatiere glauben beweisen zu müssen: Sie bestehen auf den größten Dienstwagen, parken am nächsten zum Eingang und brauchen das größte Büro in der höchsten Etage – wie die Rudelführer unter den Schimpansen, die wichtig in den Baumkronen herumhängen. Aber das haben doch souveräne, moderne Manager längst überwunden. Sie fahren mit dem Rad, setzen sich an den nächsten freien Schreibtisch, verzichten auf Anzug und Krawatte – und haben damit auch unsere archaischen Instinkte überwunden. Oder etwa nicht?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)