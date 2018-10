China könnte Steuer auf Autokäufe halbieren - Autoaktien steigen

Chinas oberste Wirtschaftsplanungsbehörde schlägt eine Halbierung der Steuer auf Autokäufe vor, da die Auswirkungen des Handelskriegs und einer schwächeren Wirtschaft die Nachfrage auf dem größten Automobilmarkt der Welt belasten, berichten unterrichtete Kreise.

Die Aktien der im Autos Stocks Index gelisteten Autobauer legten daraufhin kräftig zu - die Papiere von Volkswagen, Daimler und BMW gewannen mehr als vier Prozent. Der Index hatte zuletzt wegen des Handelsstreits und der Sorgen um das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft geschwächelt.

Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC), die auch Chinas oberste Regulierungsbehörde ist, legte einer Gruppe von Entscheidungsträgern einen Plan vor, die Erwerbssteuer für Personenkraftwagen mit maximal 1,6-Liter-Motoren von zehn Prozent auf fünf Prozent zu senken, wie die informierten Personen sagten, die um Anonymität baten, da die Informationen nicht öffentlich sind. Über eine Umsetzung sei noch keine Entscheidung gefallen, hieß es weiter.

Autoverkäufe in China gehen zurück

Die NDRC hat auf ein Fax mit der Bitte um Stellungnahme nicht unmittelbar reagiert. Autos mit dieser Motorisierung machten nach Angaben des chinesischen Verbands der Automobilhersteller im vergangenen Jahr rund 70 Prozent des gesamten Pkw-Absatzes aus.

Die chinesischen Autoverkäufe steuern auf den ersten Jahresrückgang seit zwei Jahrzehnten zu, nachdem die Handelsstreitigkeiten mit den USA das Wachstum belasten und Verluste am Aktienmarkt anheizen. Den Rückgang bekommen auch die weltgrößten Autobauer von Volkswagen AG bis zu Ford Motor Co. zu spüren, nachdem die Nachfrage in dem äußerst wichtigen Markt eingebrochen ist.

(Bloomberg)