Zyperns Erdgas gelangt über Ägypten nach Europa

Bereits zum sechsten Mal trafen sich Anfang Oktober Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras und die Staatsoberhäupter von Ägypten und Zypern, Nikos Anastasiades und Abdel El-Sisi, diesmal im mondänen Elounta auf Kreta. Da stimmte der griechische Premier das Loblied auf die Rolle Ägyptens als „Stabilitätsfaktor“ in der Region an und forderte auch seine EU-Partner auf, enger mit dem ägyptischen Diktator zu kooperieren. Das Hauptdiskussionsthema freilich waren die Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Mehr dazu lesen Sie in diesem Artikel.