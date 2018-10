Streik am Brüsseler Flughafen auch am Dienstag

Der Streik am Brüsseler Flughafen wird auch am Dienstag weitergehen. Wie die belgische Tageszeitung "Derniere heure" DH in ihrer Online-Ausgabe Montagabend meldete, werde es frühestens ab Mittwoch zu einer Wiederaufnahme der Mitarbeiter des Gepäck-Dienstleister Aviapartner kommen.

Zwar wurde Montagabend noch weiter zwischen Unternehmen und Gewerkschaft verhandelt, doch selbst wenn es dabei noch zu einer Einigung komme, sei es technisch nicht möglich, die Planung für Dienstag zu ändern, hieß es.

Das Unternehmen "Claim it", das die Passagierrechte einfordern wird, rechnet mit Entschädigungszahlungen von mehreren Millionen Euro. Aviapartner sei der einzig Verantwortliche für die Situation. Die Luftfahrtunternehmen hätten alles getan, um weitere Schäden zu vermeiden.

Aviapartner ist für den Gepäckbereich von 40 Prozent sämtlicher über den Brüsseler Flughafen Zaventem laufenden Flüge verantwortlich. Insgesamt sind 29 Fluggesellschaften, die die Dienste von Aviapartner in Anspruch nehmen, vom Ausstand betroffen.

Dabei handelt es sich um: Aer lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Serbia, Air Transat, ANA-All Nippon Airways, BMI Regional, British Airways, CSA Czech Airlines, Easy Jet, El Al, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, FlyEgypt , Hop !, Iberia, KLM, Royal Air Maroc, Ryanair, SAS, Sun Express, Tap Portugal, Travel Service, Tui Fly, Tunisair, Turkish Airline, Vueling, Pegasus und Nouvelair Tunesia.

