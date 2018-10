Handels-KV: Angestellten müssen "vom goldenen Herbst profitieren"

Heute (Dienstag) starten um 11.30 Uhr die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 420.000 Angestellte und Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel in Österreich. Aktuell liegt das kollektivvertragliche Mindestgehalt für Vollzeitangestellte im alten Handels-KV bei 1.586 Euro brutto pro Monat, das sind 1.276 Euro netto laufender Bezug und im neuen KV bei 1.636 Euro brutto oder 1.308 Euro netto.

Im Vorfeld haben die Arbeitnehmervertreter bereits kundgetan, dass sie eine "ordentliche reale" Gehaltserhöhung erreichen wollen. Die Gewerkschaft verweist auf die gute Umsatz- und Gewinnentwicklung in der Handelsbranche. Die Angestellten müssten "vom goldenen Herbst profitieren", forderte Franz Georg Brantner, Verhandlungsleiter der Arbeitnehmervertreter, am Mittwochabend vor Journalisten. "Eine kräftige Gehaltserhöhung ist gerechtfertigt, leistbar und sichert die Kaufkraft, von welcher der Handel am meisten profitiert."

Die Arbeitgeber lediglich bei den Karenzanrechnungszeiten Spielraum. Hier sei man im Handel schon weiter als andere Branchen, so Peter Buchmüller, Obmann der WKÖ-Bundessparte Handel.

Arbeitnehmer wollen sechste Urlaubswoche

Eine zentrale Forderung der Gewerkschaft ist die leichtere Erreichbarkeit der sechsten Urlaubswoche. Diese Forderung stellen die Arbeitnehmervertreter schon seit Jahren, die Arbeitgeber haben bisher aber abgeblockt. Momentan kommen Beschäftigte im Handel laut Kollektivvertrag nur dann in den Genuss von sechs Wochen Urlaub im Jahr, wenn sie 25 Jahre durchgehend im selben Unternehmen arbeiten.

Als Positivbeispiel sieht die Gewerkschaft die beiden Baumarktketten Hornbach und Bauhaus. Beide bieten ihren Handelsangestellten in Österreich seit kurzem ein Vollzeit-Einstiegsgehalt von 1.820 brutto und 6 Wochen Urlaub ab dem zweiten Jahr.

Beim Abschluss im vergangenen Jahr einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf eine Erhöhung der Mindestgehälter von 2,35 bis 2,6 Prozent. In der ersten Runde der KV-Verhandlungen fixieren die Sozialpartner üblicherweise die heranzuziehende Inflationsrate.

AK: Handel macht fünf Prozent Umsatzplus

Einen Vergleich des Handels mit der Metallindustrie hält Buchmüller für "völlig abwegig". Schließlich erwirtschafte letztere eine Marge von zehn Prozent und darüber, während es beim Handel gerade mal drei Prozent seien. Ein weit rosigeres Bild des Handels zeichnete heute die Arbeiterkammer (AK). "Steigende Umsätze, eine gute Ertragslage und eine solide Eigenkapitalausstattung" ortet sie bei der alljährlich von der AK Wien durchgeführten Branchenanalyse.

"Durchschnittlich erzielten die Unternehmen im Vorjahr ein nominelles Umsatzplus von 5,0 Prozent. 75 Prozent der untersuchten Betriebe verzeichneten einen Anstieg, die höchsten relativen Zuwächse verzeichnete der Kfz-Handel mit 9,4 Prozent. Die sogenannte EBIT-Quote (Anteil des Betriebserfolges an den Umsätzen) stieg von 1,6 auf 1,8 Prozent", rechnete die AK heute in einer Aussendung vor.

(APA)