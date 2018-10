Warum Diesel plötzlich teurer als Benzin ist

Dieselfahrer tanken günstiger. Nach diesem nur scheinbar ehernen Gesetz, kalkulierten Autokäufer seit Jahrzehnten. In der Debatte um Abgasaffäre und Dieselfahrverbote diente der Preisvorteil an der Zapfsäule immer noch als letzter Strohhalm für Dieselfahrer. Doch seit einigen Tagen ist es damit vorbei – zumindest in Österreich. An etlichen Tankstellen im Land kostet ein Liter Diesel mittlerweile mehr als ein Liter Superbenzin. Wie konnte es so weit kommen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2018)