Digitalsteuer: Endlich ein Grund, London dankbar zu sein

London/Wien. Ist es politischer Größenwahn? Ist es die maßlose Fehleinschätzung der Realität? Egal. Was der britische Finanzminister, Philip Hammond, dieser Tage auf den Weg gebracht hat, verdient jedenfalls Respekt: Ab 2020 will Großbritannien eine Digitalsteuer für globale Internetriesen einführen. Just in einem Moment, in dem London nach Verbündeten für die Post-Brexit-Ära sucht, riskiert die konservative Regierung damit den Bruch mit den USA, der Heimat der führenden Internetkonzerne.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2018)