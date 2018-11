Die Bankomatkarte wird internetfähig

Während es mit 9,5 Mio. Bankomatkarten in Österreich mehr sogenannte Debitkarten als Einwohner gibt, ist es bei den Kreditkarten mit 3,4 Mio. ausgegebenen Stück gerade einmal etwas mehr als ein Drittel davon. Das führt dazu, dass viele Österreicher zwar bargeldlos in Geschäften zahlen können, aber keinen Zugang zum Onlinehandel haben. Denn dort lässt sich mit der herkömmlichen Bankomatkarte nicht bezahlen. Ein Umstand, den Mastercard – nach Visa die globale Nummer zwei bei bargeldlosen Zahlungsdienstleistungen – nun ändern will.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)