Warum die Isolation des Iran stockt

Istanbul. Wenige Tage vor dem Start einer neuen amerikanischen Sanktionswelle gegen den Iran gibt sich die Regierung in Teheran kämpferisch. Washington werde es nicht schaffen, die iranischen Ölausfuhren unter eine Million Barrel pro Tag zu drücken, sagt der Erste Vizepräsident, Eshaq Jahangiri. Dank gestiegener Ölpreise verdient der Iran derzeit trotz fallender Exporte viel Geld – das ist das genaue Gegenteil von dem, was US-Präsident Donald Trump erreichen will.



Im Mai war Trump aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgetreten. Neue Sanktionen, deren erste Stufe im August in Kraft traten, sollen die Islamische Republik zu Verhandlungen über ein neues, strengeres Abkommen zwingen. Unternehmen, die sich den US-Strafmaßnahmen nicht anschließen wollen, werden vom amerikanischen Markt ausgeschlossen. Mit den Maßnahmen will Trump das Regime in Teheran schwächen oder gar stürzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)