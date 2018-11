Die Arbeit ist nicht mehr das, was sie einmal war

Österreich ist konservativ – Kinder gehören zur Mutter, ist immer noch die gängige Meinung. Gleichzeitig arbeiten in wenigen europäischen Ländern so viele Frauen wie bei uns. 72 Prozent der Frauen tummeln sich auf dem Arbeitsmarkt. Im EU-Vergleich ein hoher Wert. Fast die Hälfte arbeitet in Teilzeit – bei den Männern sind es zwölf Prozent. „In den Familien arbeiten heute oft beide Partner. Das stellt sie vor neue Herausforderungen“, sagt der Soziologe Roland Verwiebe. Verwiebe, Professor an der Universität Wien, hat mit seiner Kollegin Lena Seewann in einer großen Studie die Einstellung der Österreicher zur Arbeit untersucht. Die Wertestudie wird nächstes Jahr publiziert, einige Ergebnisse liegen aber schon vor. Es zeigt sich: Die Bedeutung von Arbeit hat im Leben der Österreicher in den vergangenen drei Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)