Kein Recht dem Arbeiter im Arbeiterstaat

Eigentlich sind Proteste von Arbeitnehmern in China keine Seltenheit – und das trotz autoritärer Führung. Immer wieder kommt es auch zu Streiks. Allein 2017 sollen es mehrere Tausend gewesen sein. Die Zentralregierung lässt Protestierende oft gewähren – solange korrupte Unternehmer an den Pranger gestellt werden und Proteste auf einen Betrieb beschränkt bleiben. Diese gehören zu den „inneren Widersprüchen“ eines Landes, wie sie in den chinesischen Staatsmedien zuweilen bezeichnet werden. Schließlich sieht sich die Volksrepublik als Arbeiterstaat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)