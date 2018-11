Bitcoin: Satoshi und die Cypherpunks

Cybersex. Rund um die Jahrtausendwende waren die Illustrierten voll davon. In Zukunft, hieß es damals, werden wir uns mechanische Gerätschaften an die Genitalien schnallen, um via Datenhighway Schabernack zu treiben. Die Prognose war gar nicht schlecht. Nur ein bisschen spezifisch. Das Internet hat zwar unser Leben verändert. Aber den Cybersex mit Netzwerkkabel gibt es bis heute nicht. Stattdessen haben wir aber etwas bekommen, was zu Beginn des Internets keine Illustrierte je auf dem Cover hatte: Bitcoin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)