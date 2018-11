Heikle Daten: Meinl-Bank betrogen?

Wien. Wegen schweren Betrugs standen am Mittwoch vier Männer vor dem Wiener Strafrichter Christian Böhm. Was nach Vortrag der Anklage wie eine mutmaßliche Erpressung anmutete, wurde von der Staatsanwaltschaft aber nicht als solche – sondern als schwerer Betrug eingestuft. Es geht um alte Firmenhandys der Meinl-Bank. Diese waren über Mittelsmänner zu einer Sicherheitsfirma gelangt, und am Schluss witterten offenbar alle das große Geschäft.

Denn: Auf den 76 Geräten befanden sich noch Daten. Dafür, konkret für die Rückgabe der alten Handys, soll eine Geldforderung deponiert worden sein. Offenbar hatte es folgenden Hintergedanken gegeben: In Zeiten eines (wenn auch endlos scheinenden) Strafverfahrens in Sachen Meinl European Land (MEL) will eine Bank wohl möglichst keine Daten in falschen Händen sehen. Für den Rückkauf wurden laut Anklage 1,5 Millionen Euro verlangt.

An sich sollten die ausrangierten Blackberrys der Reststoffverwertung zugeführt werden, sie wurden aber weiterverkauft. Der neue Besitzer der Geräte soll danach einen durchtriebenen Plan entwickelt haben. Er wollte sie laut Anklage zu Geld machen, indem er über einen Bekannten den Kontakt zu zwei Managern einer Sicherheitsfirma herstellte, die kurz vor Weihnachten 2017 der Bank auftischten, man hätte von dritter Seite einen Auftrag zum Absaugen der erfolgreich wiederhergestellten Daten bekommen.

Mensdorff-Pouilly als Bote?

In diesem Zusammenhang wurden dem Vorstand der Bank Fotos von IMEI-Nummern und SIM-Karten präsentiert, um zu veranschaulichen, dass man sich tatsächlich im Besitz der alten Blackberry-Geräte befand. Als Überbringer der Fotos soll ein gemeinhin mit dem Attribut „umtriebig“ versehener Lobbyist fungiert haben: Alfons Mensdorff-Pouilly. Dieser scheint nun im Ermittlungsverfahren als Zeuge (nicht als Beschuldigter) auf.

Angeklagt sind nun die beiden Geschäftsführer der Sicherheitsfirma, der Handyankäufer sowie der zwischengeschaltete Mittelsmann. Alle vier Angeklagten bekennen sich nicht schuldig. Der Ankäufer will sich gewundert haben, dass eine derart renommierte Bank so sorglos mit den Handys umgegangen sei, und habe vermutet, es könnten sich noch sensible Daten finden, da die Telefone teilweise doch noch SIM- und Speicherkarten enthielten. Er habe sich einerseits vorstellen können, dass das Geldinstitut an einem Rückkauf interessiert sein könnte, andererseits hätte er sich gern als Berater über den richtigen Umgang mit sensiblen Daten engagieren lassen.

Die Sicherheitsfirma stellte dann den Kontakt zur Bank her. Die Anwälte der beiden Security-Männer beriefen sich nun auf einen möglichen „Finderlohn“, der auch bei Daten zulässig sei. Man habe ein Kaufinteresse ausloten wollen, habe aber nie über einen konkreten Preis gesprochen. Der Prozess wurde vertagt. (m. s./APA)

