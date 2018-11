Zähes Ringen im Schatten der Streikdrohung

Wien. Es wird gepokert, gefeilscht und mit den Säbeln gerasselt: Die Gewerkschaft unterstreicht ihre – zumeist – hohe Lohnforderung mit einer Streikdrohung, und die Unternehmer schmettern diese mit dem Hinweis auf die Gefährdung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und einem Appell um Mäßigung ab. So spielten sich die Tarifverhandlungen bei den Metallern jahrzehntelang ab – das in den 1960er-Jahren erfundene Sozialpartnerritual feierte alljährlich fröhliche Urständ.

Und heuer? Da scheint alles anders zu sein. Zum einen ist die Kluft zwischen Arbeitnehmer-Forderung und Unternehmer-Offert überdurchschnittlich groß. Erstere wollen ein fünfprozentiges Lohnplus bzw. mindestens 100 Euro mehr im Monat für die 192.000 Beschäftigten. Die Arbeitgeber bieten hingegen 2,02 Prozent plus einen Anteil am Produktivitätszuwachs, den sie mit 0,7 Prozent ansetzen. Zur Erinnerung: Im Vorjahr forderte die Gewerkschaft vier Prozent und erreichte nach sechs Runden einen Abschluss von drei Prozent – das beste Ergebnis der vergangenen fünf Jahre.

Junktim mit Arbeitszeit

Noch viel mehr ins Gewicht fällt, dass über der heurigen Metallerrunde, die traditionell als richtungsweisend für alle anderen Industriebranchen gilt, das Damoklesschwert des neuen Arbeitszeitgesetzes mit der Höchstarbeitszeit von zwölf Stunden täglich schwebt. Die Gewerkschaft knüpft deshalb an die Tarifrunde ein umfangreiches Paket an Ausgleichsforderungen für die neuen Arbeitszeitregeln.

So etwa verlangt sie höhere Zuschläge für jene, die länger zu arbeiten gewillt sind, und einen Kündigungsschutz für Mitarbeiter, die ablehnen, zwölf Stunden zu arbeiten. Weiters verlangt sie bezahlte Pausen. Dies alles lehnen die Arbeitgeber ab. „Das Forderungspaket ist derart abgehoben, dass wir es keinesfalls akzeptieren können“, sagt Christian Knill, Chefverhandler der metalltechnischen Industrie, der mit 134.000 Beschäftigten größten Metallergruppe.

Und so gab es in den bisher vier Gesprächsrunden keine Annäherung. Im Gegenteil: Vor dem von beiden Seiten als entscheidend bezeichneten Treffen am gestrigen Donnerstag organisierte die Gewerkschaft österreichweit 370 Betriebsversammlungen, bei denen Kampfmaßnahmen beschlossen wurden. Die Chefverhandler Rainer Wimmer (Pro-GE) und Karl Dürtscher (GPA-djp) ließen keinen Zweifel daran, dass sie ihre Drohung ernst nehmen. Sollte am Donnerstag kein Abschluss gelingen, werde gestreikt, ließen sie wissen. Schon ab Montag.

Knill goss noch Öl ins Feuer: „Das heurige Theater ist einzigartig und ein Tiefpunkt in der sozialpartnerschaftlichen Tradition der Gewerkschaften.“ Die Gewerkschaft würde „wie Populisten die Stimmung mit Halbwahrheiten und Verdrehungen künstlich aufheizen“. Als die Spitzen der Sozialpartner am Donnerstagnachmittag zusammenkamen, war daher nur eines klar: Ein Marathon stand bevor. Oder, wie Pro-GE-Sprecher Mathias Beer nicht ohne Zynismus meinte: „Wir stellen uns auf einen Zwölfstundentag ein.“

Was auch immer der Donnerstag brachte – für Knill war es jedenfalls nicht das Erwünschte. Denn der Unternehmer fordert eine Radikalreform, einen auf mehrere Jahre ausgelegten modernen und einheitlichen Kollektivvertrag für Arbeiter und Angestellte. Einen „KV 4.0“ sozusagen.

