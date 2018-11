ÖGB macht Quiz zu Streik

Nach den in der Nacht auf Freitag abgebrochenen Kollektivvertrags-Verhandlungen der Metaller, kündigte die Gewerkschaft für kommenden Montag Warnstreiks in den Betrieben an. Auf der Homepage des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) kann man sich deshalb ganz genau zu dem Thema informieren. Unter dem Titel "Was Sie wissen müssen, wenn es zum Arbeitskampf kommt", erhält man einen kurzen rechtlichen Überblick. Gleichwohl wird dort auch auf eines hingewiesen: "Streik ist der letzte Ausweg."

Wer Muße hat, bis zum Ende des Bildschirms zu scrollen, stößt dann auf ein Quiz. "Wer jetzt noch sein Wissen zum Thema Arbeitskampf testen möchte, der kann das im ÖGB-Streik-Quiz machen. Viel Spaß!" ist da zu lesen. Der ÖGB hat offenbar viel Humor. Das Quiz sieht nämlich ganz schön rot und ganz schön kämpferisch aus.

>>> zum ÖGB-Quiz

(nst)