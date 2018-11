Ein Abschied von Chinas Speed-Tourismus

Wer kennt nicht diese Bilder? Eine Horde mit Kappe, Rucksack und Kamera bepackter Chinesen, die, kaum aus dem Bus ausgestiegen und ein paar Fotos von Hallstadt gemacht, wieder das Weite sucht. Am besten in Richtung des nächsten Luxuslabels, wo es eine teure Trophäe für zuhause zu sichern gilt. Zwar gibt es diese chinesischen Reisenden noch, die in wenigen Tagen quer durch Europa reisen. Doch es kristallisiert sich ein neuer Trend und damit eine neue Zielgruppe für Österreich heraus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2018)