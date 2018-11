Plastik - der Feind in unserem Meer

Schön liegen sie da in ihren Körben, die Avocados, Kürbisse Zwiebeln und Äpfel. Da möchte man sofort zugreifen und das Obst und Gemüse ins biologisch abbaubare Zellulosenetz füllen.



Plastiksackerl? Plastikverpackung? Das ist doch das, was am Ende in den Weltmeeren schwimmt? Also lieber auf Abstand gehen. Alle wollen sich bessern. Starbucks und Hilton verbannen den Strohhalm aus den Bechern. Coca-Cola will sich an der Nase nehmen und noch eine Spur mehr recyceln. Und in den Nachhaltigkeitsstrategien der Supermärkte hat der Kampf gegen Plastik längst denselben Stellenwert wie der gegen Palmöl, Gentechnik und Zucker.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2018)