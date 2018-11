Google: Keine Diabetiker-Kontaktlinse

New York. Der Plan hätte viel Geld bringen sollen: Der Google-Mutterkonzern, Alphabet, und der Schweizer Pharmariese Novartis wollten eine spezielle Kontaktlinse für Diabetiker entwickeln. Die Linse sollte den Blutzuckerspiegel von Diabetes-Patienten messen. Denn in der Tränenflüssigkeit befinden sich Ablagerungen von Blutzucker. Um die Werte zu messen, sollten in die Linse ein winziger Sensor und ein drahtloser Chip eingebaut werden. Zusätzlich sollte ein Frühwarnsystem installiert werden, falls der Zuckerspiegel bestimmte Werte unter- oder überschreitet.

Seit 2014 wurde an dem Plan geforscht. Doch nun gaben der Google-Mutterkonzern und die dafür zuständige Novartis-Tochter bekannt, dass das Projekt auf Eis gelegt wird. Denn klinische Tests haben ergeben, dass der Zusammenhang zwischen den Blutzuckerwerten in der Tränenflüssigkeit und den Werten im Blut nicht aussagekräftig genug sei. Auch habe sich herausgestellt, dass es sehr komplex sei, die Blutzuckerwerte in der Tränenflüssigkeit zuverlässig zu messen, heißt es.

Diabetes ist eine weitverbreitete Krankheit. Angaben der Österreichischen Diabetes-Gesellschaft zufolge sind in Österreich rund 600.000 Menschen an Diabetes erkrankt. Bis zum Jahr 2030 soll die Zahl auf 800.000 steigen. In Mitteleuropa ist die Zahl der Diabetiker seit 1998 um 40 Prozent gestiegen. Die Folgen sind verheerend. Rund 10.000 Menschen sterben in Österreich jährlich an den Folgen von Diabetes. Die meisten Todesfälle sind auf Herzinfarkt und Schlaganfall zurückzuführen. Zudem werden jedes Jahr 2500 Amputationen an Patienten mit Diabetes durchgeführt. Die Krankheit kann auch zur Erblindung führen.

Der Google-Mutterkonzern nahm die Forschungen an der Linse auf, nachdem der internationale Diabetesverband gewarnt hatte, dass man den Kampf gegen die Krankheit verlieren werde. Die Linse hätte Diabetes-Patienten in besonderer Weise helfen sollen, denn diese müssen regelmäßig ihren Blutzuckerspiegel messen.

Die Diabetes-Linse sollte für den Google-Mutterkonzern zu den ersten großen Projekten neben dem ursprünglichen Suchmaschinengeschäft gehören. (höll)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.11.2018)