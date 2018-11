Absturz der Tech-Aktien reißt die Märkte mit

Rote Zahlen wohin man sieht am Dienstag: Die amerikanischen Märkte gaben allesamt um mehr als zwei Prozent nach - befeuert von den immer schwächeren Technologiewerten mit großen Namen. Dazu kommt der wachsende Pessimismus wegen der Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und China.

Erstmals in der Geschichte der Wirtschaftsgipfel des Asien-Pazifik-Raums (Apec) hatte es am Wochenende kein gemeinsames Abschlusskommunique gegeben. Ein verbaler Schlagabtausch zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und Chinas Präsident Xi Jinping zeige, dass eine rasche Lösung in dem Konflikt unwahrscheinlich sei, sagten Händler.

Apple reißt die Chiphersteller mit

Zudem belastete ein neuer Kurssturz bei Apple die Stimmung. Die Aktien des iPhone-Herstellers, die schon in der vorigen Woche 3,6 Prozent eingebüßt hatten, fielen um weitere fast vier Prozent. Das "Wall Street Journal" berichtete, der Konzern habe wegen einer schwächelnden Nachfrage nach seinen jüngsten Modellen die Produktion gekürzt.

In der Folge stürzten die Aktien der Chiphersteller weiter ab. Allen voran traf es Nvidia, das in den vergangenen zwei Tagen 25 Prozent nachgab. Salesforce verlor am Montag sieben Prozent.

Nasdaq verliert mehr als drei Prozent

Facebooks Kampf gegen das ramponierte Image klappt nur eingeschränkt. Alle Social-Media-Titel inklusive Twitter und Snap gaben am Montag deutlich nach. Anleger hielten sich auch zurück, da in New York wegen des Thanksgiving-Feiertages am Donnerstag die Börsenwoche unterbrochen wird. Dennoch steigt die Nervosität: Gerade Techtitel wie Apple und Facebook führen seit 10 Jahren den Bullenmarkt an. Wie tief die Korrektur jetzt geht, kann niemand sagen.

Der Dow Jones fiel bis zum frühen Nachmittag in New York um 2,0 Prozent auf 24.928 Punkte. Der S&P 500 verlor 1,8 Prozent, der Nasdaq-Composite mehr als drei Prozent.

Nur Gold und Euro sind grün

Die Kryptowährung Bitcoin erlebte einen besonders schlechten Tag. Der Kurs gab mehr als 600 Dollar oder 11 Prozent nach. Bitcoin durchbrach die Marke von 5000 Dollar nach unten und fiel am Abend auf 4900 Dollar. Gold und Euro konnten gegenüber dem Dollar leicht zulegt.

Die Brexit-Regierungskrise in London belastete zum Wochenauftakt die europäischen Aktienmärkte. Der Dax fiel um 0,9 Prozent auf 11.244 Punkte, der EuroStoxx50 gab 0,6 Prozent nach. "Die Bedrohung bleibt, die Regierung in London könnte fallen und damit die Planungssicherheit für den Brexit", sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Das könnte einiges durcheinanderbringen."

(jil/ag.)