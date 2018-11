Es ist fix: Bankenaufsicht wandert vollständig zur FMA

Jetzt ist es offiziell: Die Bankenaufsicht wandert künftig unter das Dach der Finanzmarktaufsicht (FMA). Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) muss ihre Kompetenzen in diesem Bereich abgeben ("Die Presse" berichtete). Dies gaben Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) und Finanz-Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) am Dienstagvormittag vor Journalisten bekannt. Die Reform soll am morgigen Mittwoch im Ministerrat beschlossen werden.

Ziel der Reform sei vor allem der Abbau von Doppelgleisigkeiten und Überschneidungen, sagte Löger. Außerdem sollen Regulierung und Aufsicht mehr getrennt werden. Erstere soll künftig eher im Parlament und beim Finanzministerium angesiedelt werden. Die OeNB trägt die Kompetenz im Bereich der Finanzmarktstabilität. Zu diesem Zweck erhält sie die Möglichkeit, im Fall von Krisen und zur Früherkennung von systemischen Risiken der FMA Prüfaufträge zu geben.

"Diese Bundesregierung realisiert mit der Aufsichtsreform ein Projekt, das zuvor mehrere Jahre auf die lange Bank geschoben wurde. Die Reform ist getragen von Sachverstand und bringt Verbesserungen in jeder Hinsicht", sagte der Finanzminister. Grundüberlegung der Reform sei der Umbau in eine zeitgemäße, moderne Aufsichtsstruktur. Das aktuelle System sei aufgrund der Doppelgleisigkeiten ineffizient, kostenintensiv und praxisfern. Außerdem sei die mangelhafte Trennung zwischen Legislative und Exekutive problematisch, so der Staatssekretär. Auch der Rechnungshof habe in einem Bericht das derzeitige System kritisiert und die Zusammenführung der Bankenaufsicht in eine Organisation empfohlen.

