Gefährliches Bakterium bedroht Olivenernte in Italien

Eine Epidemie tötet in Italien tausendjährige Olivenbäume und gefährdet die apulische Agrarlandschaft. Dahinter steckt das Bakterium Xylella fastidiosa, erklärt Enrico Bucci von der Temple Universität in Philadelphia (USA). Er sieht „die Olivenhaine in Süditalien bedroht“.

Die Xylella wurde aus Amerika eingeschleppt, wo das Bakterium vor allem Weinberge und Mandelbäume bedroht. Erste Anzeichen sind, wenn einige Blätter braun und trocken werden und dann der ganze Hain. Die Bäume sterben ab, weil der Transport von Nährstoffen und Wasser von der Wurzel in die Krone nicht mehr funktioniert. Übertragen wird das Bakterium von kleinen Insekten.

In Apulien, im Süden des Landes stehen über 60 Millionen Olivenbäumen. Dort sind auf einer Fläche von 5000 Quadratkilometern rund elf Millionen Bäume befallen. Diese müssten eigentlich ausgegraben und verbrannt werden. Doch die Bauern wehren sich dagegen, berichtet die Zeitschrift „Focus“.

Hoffnungsschimmer

Auch wenn es noch kein konkretes Gegenmittel gibt, gibt es doch einen Hoffnungsschimmer. Bäume der Sorte Ogliarola Salentina und Cellina di Nardò werden mit einer Art Gentherapie behandelt. Im Salento wird von Forschern des Italian Research Council ein Zweig toleranter Arten in einen Baumstamm gesteckt, damit beide Arten miteinander verwachsen. Erste Ergebnisse zeigen, dass sie die Xylella-Epidemie dort eindämmen.

Bei ihren Arbeiten stießen die Forscher auf wild wachsende Unterarten, die immun gegen die Vertrocknungskrankheit CoDiRO zu sein scheinen. Sie sind aus den an sich anfälligen lokalen Sorten Ogliarola und Cellina di Nardò entstanden. Jetzt sollen Versuche zeigen, ob sie auch für den Olivenanbau taugen.

Olivenöl ist fester Bestandteil der mediterranen Küche und durch seine mehrfach ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien gut für die Gesundheit.

