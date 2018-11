Der deutsche Fiskus wird wieder geplündert

Wien. Die einen sprechen von 50, die andern von 100 Milliarden Euro, die den europäischen Staaten in den vergangenen Jahren regelrecht gestohlen wurden. Wie viel es tatsächlich ist, wird man nie erfahren. Klar scheint nur, dass es sich um den größten Steuerbetrug der Geschichte handelt. Und das Opfer ist der Fiskus. Sprich: jene, die anständig ihre Steuern zahlen.

Am schlimmsten wüteten die Täter in Deutschland. Dort sollen sie bereits seit Mitte der 1990er-Jahre ihr Unwesen treiben. Warum gerade Deutschland? Ganz einfach: Weil die Steuerbehörden dort schlampig waren. Die Geschichte über die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte handelt nicht nur von skrupellosen Geschäftsleuten, sondern auch von der fehlenden Sorgfalt der Staatsdiener. Während also Deutschland Dutzende Milliarden gestohlen wurden, spricht man etwa in Norwegen von mehreren Zehntausend Euro. Österreich ist natürlich auch betroffen. Bereits in den 1990er-Jahren klopften die ersten Investoren bei heimischen Banken und Steuerberaten an und fragten, ob da „Cum-Ex-mäßig“ was zu holen ist. „Tatsächlich schlug sich der heimische Fiskus bei der Abwehr dieser Geschäfte ganz gut“, attestiert etwa Steuerberater Gottfried Schellmann.

Schlupfloch doch nicht geschlossen

In Deutschland seien die Steuerschlupflöcher spätestens 2012 geschlossen worden, hieß es bis gestern. Bis Journalisten der „Süddeutschen Zeitung“ und des WDR von neuen Steuerbetrügereien berichteten. Diesmal soll der Fiskus mit sogenannten Phantom-Aktien mindestens um einen dreistelligen Millionenbetrag geprellt worden sein. Die Staatsanwaltschaft Köln hat die Berichte bereits bestätigt, sie ermittelt gegen mehrere Mitarbeiter einer internationalen Großbank.

Bei der nun bekannt gewordenen Geschichte geht es um eine Weiterentwicklung der Cum-Ex-Geschäfte. Wie laufen diese Geschäfte eigentlich? Vereinfacht erklärt werden von Investoren Aktienpakete von Depot zu Depot im Kreis geschickt. Das passiert immer rund um den Dividendenstichtag. Dem Fiskus wird vorgegaukelt, dass vor dem Termin Aktien (Cum-Dividende) auf mehreren Depots liegen, für die Kapitalertragsteuer bezahlt worden sei. Tatsächlich langten die Wertpapiere aber erst nach dem Stichtag (Ex-Dividende) im Depot ein. Der Staat stellt dennoch mehrere Steuerbescheide aus, obwohl tatsächlich nur einmal Steuer entrichtet wurde. Am Ende holen sich die Betrüger mit diesen Bescheiden mehr Geld vom Staat zurück, als sie ursprünglich an Steuern entrichtet haben.

Dieser Trick funktionierte, weil Banken mitspielten und dem Fiskus bestätigten, dass tatsächlich Aktien auf den jeweiligen Depots liegen. Mittlerweile werden diese Angaben strenger kontrolliert. Zudem ist es der deutschen Justiz mithilfe von Kronzeugen gelungen, dass einige dieser Steuerbetrüger nun ausgepackt und Komplizen und Handlanger ans Messer geliefert haben.

So wurde nun wohl auch der jüngste Fall entdeckt. Dabei geht es um Geschäfte mit American Depositary Receipts (ADR). Diese Papiere werden von Banken erstellt und in den USA stellvertretend für – im konkreten Fall – deutsche Aktien gehandelt. ADR wurde einst entwickelt, damit Amerikaner europäische Aktien in Dollar handeln können. Natürlich dürfen Banken diese ADR-Papiere nur ausstellen, wenn sie dafür tatsächlich Aktien hinterlegt haben.

Steuerbehörden warnten nicht

Dies dürfte im konkreten Fall nicht passiert sein. Es handelt sich um reine „Phantom-Aktien“: Die amerikanischen ADR-Investoren kassierten vom deutschen Fiskus eine Steuererstattung, obwohl diesmal keine einzige Aktie gekauft, kein Cent an Kapitalertragsteuer entrichtet worden war.

In der Szene wird diese Trickserei deshalb Cum-Fake genannt. Das neue System ist also noch perfider als das alte Cum-Ex-Spiel. Wieder nutzten die Ganoven die Schwächen der Bürokratie. Im konkreten Fall ein „spezielles Erstattungsverfahren, das es Kriminellen leicht machte“, wie das deutsche Finanzministerium eingesteht. Das Verfahren sei gestoppt worden, Steuerbehörden anderer Länder wurden ebenfalls informiert.

Letzteres war bis dato keine Selbstverständlichkeit. Offiziell teilte Deutschland anderen Ländern erst 2015 mit, dass hier Cum-Ex-Betrüger systematisch am Werk waren. Die dezenten Schweizer lösten das Problem bereits 2008 – ohne ihre Kollegen im Ausland zu unterrichten. Und so kommt es, dass etwa in Dänemark noch im vergangenen Jahr Betrüger im großen Stil Geld vom Staat kassierten. (gh/ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)