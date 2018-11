Black Friday: Die Mutter aller Rabattschlachten

Wien. Es ist eine der größten Rabattschlachten im Einzelhandel: der heutige Black Friday und der Cyber Monday drei Tage später. Die aus Amerika importierten Ausverkaufstage verändern auch den Einzelhandel in Europa. Das Besondere an ihnen: Die Rabatte gibt es schon zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts und nicht erst in den Tagen vor oder nach dem Fest. Einer der Vorreiter bei der Entwicklung auch in Europa ist der US-Internetgigant Amazon. Unter dem Motto „Jetzt schon günstig Weihnachtsgeschenke shoppen“ startete der Konzern zu Wochenbeginn in Europa eine ganze Cyber-Monday-Woche mit Zehntausenden Angeboten. Der Ko-Chef des Online-Möbelhändlers Home24, Marc Appelhoff, ist sich sogar sicher, dass der „Black Friday das Potenzial dazu hat, der neue Winterschlussverkauf zu werden“.

Kai Kalchthaler vom Finanzdienstleister Arvato geht jedoch davon aus, dass die meisten Onlinehändler den größten Umsatz am Sonntag machen. Arvato wickelt den Zahlungsverkehr für mehr als die Hälfte der hundert größten Onlinehändler ab. Bereits im Vorjahr lag die Zahl der Bestellungen in den Tagen rund um den Black Friday beim Dreieinhalbfachen dessen, was die Händler normalerweise rund um einen Freitag verkaufen, so Kalchthaler. Die Spitze erreichte der Shoppingrausch aber am Sonntagabend. „Da wird viermal so viel bestellt wie an einem normalen Sonntag.“ Das wichtigste für die Händler sei, dass alles reibungslos ablaufe. Jede Sekunde Wartezeit könne zum Abbruch einer Bestellung durch den Kunden führen. Der Cyber Monday ist die Antwort von Onlineshops auf den Black Friday, der von Einzelhändlern ins Leben gerufen wurde. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)