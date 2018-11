Südkorea: Stammzellen statt Smartphones

Mittwochmorgen in Seoul: Zu Tausenden strömen die Menschen aus ihren siebzigstöckigen Wohntürmen zu den U-Bahnen. Die Köpfe sind nach unten geneigt, die Blicke haften an den Displays der Smartphones. Drei Stück besitzt jeder Koreaner davon im Schnitt – Marke Samsung, versteht sich. Doch in wenigen Jahren will der größte Konzern des Landes viel mehr als nur Handys herstellen. „Finger, Leber und Geist der Menschen werden von Samsung kommen“, prophezeit Tae-Han Kim.



Der Mann, der sich selbst gern „TH“ nennt, wurde vor ein paar Jahren von Samsung ausgeschickt, um neue Wachstumsmotoren für das Familienkonglomerat zu finden. Halbleiter und Smartphones lieferten zwar weiter gute Gewinne, aber keine Zukunftsperspektive mehr. Erwartet hatten die Eigentümer „irgendetwas mit Energie“. Zurückgekommen ist „TH“ mit der Idee für Samsung BioLogics, der heutigen Biotech-Tochter von Samsung. „IT hat die globale Weltwirtschaft in den letzten 40 Jahren geprägt. Aber wer bei künstlicher Intelligenz und Biotechnologie die Führung übernimmt, wird die Welt 400 Jahre lang dominieren“, zitiert der 61-Jährige den Autor Yuval Noah Harari. „Als ich das gelesen habe, wusste ich, dass ich am richtigen Weg bin“, sagt er zur „Presse“.

