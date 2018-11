Wien heuer Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum

Spitzenreiter beim Wirtschaftswachstum dürfte heuer das Bundesland Oberösterreich mit 3,3 Prozent sein, Schlusslicht Wien mit 1,9 Prozent, zeigt eine Schätzung der UniCredit Bank Austria. Kärnten, Steiermark und Niederösterreich dürften um drei Prozent oder mehr zulegen. Tirol, Salzburg und Vorarlberg jeweils um 2,9 Prozent, das Burgenland um 2,5 Prozent.

Im Vergleich zu anderen Jahren ist das Wachstum im Bundesländervergleich damit heuer relativ ausgeglichen. Die Industrie sei die treibende Kraft, in allen Bundesländern außer Wien habe sie einen großen Anteil am Zuwachs. Überdurchschnittlich wachse der Tourismus, vor allem in Tirol, Salzburg und Wien. Auch konjunktursensitive Dienstleister wie Vermittlung von Arbeitskräften, Informationstechnologie und Transportwirtschaft seien sehr dynamisch, vor allem in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

(APA)