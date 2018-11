Europas Unternehmensverband hofft auf Brexit-Zustimmung

Der Präsident des europäischen Unternehmerverbandes BusinessEurope, Pierre Gattaz, hofft, dass das Brexit-Abkommen nach der EU auch in Großbritannien Zustimmung finden wird. "Sonst wären wir in großen, großen, großen Schwierigkeiten", sagte Gattaz im APA-Interview. Der Brexit sei derzeit ein zentrales Thema für die europäische Industrie. "Deshalb wollen wir den Binnenmarkt und die Währungsunion stärken und so verrückte Dinge wie 'Brexit' künftig vermeiden", betonte Gattaz.

Die europäische Wirtschaft benötige ein starkes, wettbewerbsfähiges und einfacheres Europa mit gut ausgebildeten Menschen. Europa müsse genau so stark sein wie die USA und China - oder in Zukunft auch Afrika.

"Europa wird von diesen Ländern herausgefordert, da kann man als Einzelstaat nicht alleine sein", brach Gattaz eine Lanze für noch mehr Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union. Die Herausforderungen, denen man gegenüberstehe - wirtschaftliche, demografische, klimatische - seien groß. "Wenn wir diesen Herausforderungen nicht begegnen, werden wir nicht überleben", sagte Gattaz. Deshalb sei Gemeinschaftlichkeit so wichtig, um zu Lösungen zu kommen.

"Wir von BusinessEurope glauben, das Wirtschaft Wohlstand für die Menschen bringt. Wenn man keine Unternehmen hat, kann man den Menschen nichts bieten", so Gattaz. "Die Menschen wollen Jobs, Kaufkraft, Stolz und Sicherheit. 80 Prozent aller notwendigen Dinge kann ihnen die Wirtschaft bringen." Deshalb sei ein starkes Europa mit einem einheitlichen Binnenmarkt so wichtig.

Der europäische Binnenmarkt und die Währungsunion hätten schon in der Vergangenheit viele Vereinfachungen gebracht. In den vergangenen 20 Jahren habe sich einiges verbessert. "Nun sollten die Dinge weiter vereinfacht werden, für die Bürger und für die Wirtschaftstreibenden", so Gattaz. Die Wirtschaft benötige ein freundliches Umfeld, damit sie wachsen und innovativ sein können und damit investiert werde. "Das sind die grundsätzlichen Dinge, die wir tun können."

Der Populismus in Italien und anderen europäischen Ländern sei eine beängstigende Kraft, er verunsichere. Die Wirtschaft aber brauche stabile Rahmenbedingungen, auch wenn sie der Innovation verpflichtet sei.

Angesprochen auf die aktuellen Handelskonflikte zwischen den USA, Europa und China meinte Gattaz, die europäischen Unternehmen und Arbeitgeber seien generell für Handelsabkommen, weil sie Wachstum schaffen, "und zwar für Klein- und Mittelbetriebe und nicht für große Unternehmen". Für internationale Konzerne könne man nicht viel machen. "Die KMUs sind die Essenz der Länder, denn sie sind zahlreich", so Gattaz. Diese bräuchten Rahmenbedingungen, um Geschäfte machen zu können. "Wir müssen Brücken bauen und nicht Mauern".

"Die Strategie von US-Präsident Donald Trump kann kurzfristig sehr gut für die Geschäfte der USA sein, aber ich bin sehr besorgt über die langfristigen Auswirkungen dieser Strategie", so Gattaz. Damit Europa im Handelskonflikt nicht zwischen den USA und China in die Zwickmühle gerate, müsse es seine eigenen Visionen entwickeln. "Deshalb arbeiten wir an unserer Vision 2030, wir müssen unsere eigenen Ziele festlegen, unsere eigene Stärke entwickeln, damit wir genau so stark wie China und die USA sein können", so Gattaz.

Mit beiden Seiten zurecht kommen

"Wir müssen mit beiden Seiten zurecht kommen", ergänzte der österreichische BusinessEurope-Generalsekretär Markus Beyrer. Auch gegenüber China gelte es, nicht naiv zu sein. China sei auch ein sehr wichtiger Markt. "Aber es gibt Themen, die wir bewältigen müssen", so Beyrer. Eines davon sei die neue Seidenstraße-Initiative. "Wenn sie auf europäischem Boden passiert, dann müssen europäische Regeln eingehalten werden, etwa transparente öffentliche Ausschreibungen", so Beyrer.

Ein weiterer Punkt sei die Modernisierung der Welthandelsorganisation (WTO). Hier arbeite man mit den USA und Japan zusammen. Die WTO müsse verbessert werden. "Wir würden gerne die Sanktionen mit Russland vermeiden, weil Sanktionen sind wie Mauern", so Gattaz. Russland wäre geschäftlich gesehen ein großer Markt. "Aber aktuell sagt uns die Politik, was wir zu tun haben. Wir sind loyale Menschen wir halten uns an Regeln". Hinter den Kulissen tue man alles, um Brücken zu bauen, ohne die Regeln zu brechen.

Im Zusammenhang mit den USA-Iran-Sanktionen unterstütze man die Initiativen für ein alternatives Zahlungssystem. "Das kann aber nicht von heute auf morgen errichtet werden", so Gattaz. Es könnte Lösungen für einige mittelgroße Firmen geben, die kein US-Geschäft haben und damit von den Sanktionen nicht betroffen wären. "Die längerfristige Lösung wäre ein stärkeres Europa und ein stärkerer Euro", so Gattaz. "Aber uns missfällt der Ansatz der USA. Solange Abkommen von einer Seite eingehalten werden, sollten sie nicht von der anderen Seite gebrochen werden".

Auch im Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel müssten die Chinesen und Amerikaner genau so gut wie die Europäer sein. "Wir sind die Besten auf diesem Gebiet weltweit", so Gattaz. "Wir tun viel, um Teil der Lösung zu sein, und es gibt Lösungen".

(APA)