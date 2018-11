Berlin und Paris wollen Vehikel für Irangeschäft

Wien. Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, den Atomvertrag mit dem Iran weiter zu würdigen und die Geschäfte mit Teheran nicht einzustellen, wie das von den USA gefordert wird. Um die neuen Sanktionen zu umgehen, will man ein sogenanntes „Special Purpose Vehicle“ (SPV) einrichten. Das soll als Blackbox für den Zahlungsverkehr zwischen dem Iran und Europa dienen – ohne neugierige Blicke der Amerikaner.

Nun berichtet das „Wall Street Journal“, dass die beiden großen EU-Staaten Deutschland und Frankreich sich selbst um die Etablierung des SPV kümmern wollen. Das „WSJ“ bezieht sich dabei auf diplomatische Quellen. Ursprünglich wurden Österreich und Luxemburg als Standort vorgeschlagen. Beide sollen aber von den USA unter Druck gesetzt worden sein und deshalb abgewunken haben, so das „WSJ“.

Auch Russland und China?

Das SPV soll als Firma entweder in Frankreich oder Deutschland angesiedelt werden und auch von einem Landsmann eines der beiden Staaten geleitet werden. Die Firma soll allen teilnehmenden Staaten gehören, was wiederum verhindern soll, dass die USA direkte Sanktionen gegen das SPV verhängen. Rund zwölf Staaten sollen an der Teilnahme interessiert sein. Länder wie China oder Russland, die die Initiative begrüßen, könnten später hinzukommen. Sogar Großbritannien könnte dabei sein, unabhängig vom Brexit.

Die Idee wurde von der EU-Außenpolitikchefin Federica Mogherini im September erstmals vorgestellt und wird von den USA seither heftig bekämpft. Zwar befindet sich auch das Swift-Konsortium, das den internationalen Zahlungsverkehr abwickelt, in Europa. Es hat sich aber von Washington dazu zwingen lassen, einige iranische Banken erneut vom Zahlungsverkehr auszuschließen und gilt nicht als unabhängig. Das SPV soll eine europäische Alternative bilden. (jil)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.11.2018)