Slowakischer Notenbankchef kündigt Rücktritt an

Der slowakische Nationalbank-Gouverneur Jozef Makuch hat seinen vorzeitigen Rücktritt angekündigt, ohne offizielle Gründe zu nennen. Wie die Nationalbank am Dienstag mitteilte, will der Notenbankchef seine Funktion am 1. März 2019 abgeben.

Er werde aber notfalls bis zur Ernennung eines Nachfolgers im Amt bleiben, falls dies wider Erwarten länger dauern sollte. Die Amtszeit des 65-Jährigen wäre noch bis 2021 gelaufen.

Makuch hatte schon früher angedeutet, es wäre für die Nationalbank besser, wenn die Amtsübergabe noch deutlich vor den spätestens 2020 geplanten Parlamentswahlen erfolgen würde, die eine instabile politische Situation bringen könnten. Umfragen sagen seit Monaten ein Patt zwischen dem derzeit sozialdemokratisch dominierten Regierungs- und dem bürgerlichen Oppositionslager voraus. Rechtspopulisten und Rechtsextremisten könnten dadurch zum Zünglein an der Waage werden.

Der sozialdemokratische Finanzminister Peter Kazimir gab daraufhin sein Interesse bekannt, Makuchs Nachfolger zu werden.

(APA/dpa)