Erster Einkaufssamstag: Handel noch nicht sonderlich zufrieden

Nicht unbedingt euphorisch hat man in der Wirtschaftskammer am Nachmittag den ersten Einkaufssamstag bilanziert. "Es wird geschaut und gustiert, weniger gekauft", meinte die Geschäftsführerin der Sparte Handel Iris Thalbauer Samstagnachmittag: "Unterm Strich gibt es noch Luft nach oben." Die Stimmung sei insgesamt aber recht positiv, da die Kundenfrequenz an sich gut sei.

Zudem dürften die Rabatt-Tage Black Friday und Cyber Monday schon etwas am Geschäft "geknabbert" haben. Insgesamt erwartet man aber in etwa einen ähnlichen Absatz wie im Vorjahr.

Immerhin einzelne Produktgruppen schlagen sich offenbar schon jetzt wacker. Aufgrund der kühlen Witterung finden etwa Textilien, speziell Strickware und Elegantes wie das "kleine Schwarze", Schuhe, z.B. Schnürboots und modische (wärmende) Accessoires guten Absatz. Ebenfalls aktuell beliebt sind Tablets, Lampen und klassisches Spielzeug, etwa aus Holz aber auch Brettspiele.

(APA)