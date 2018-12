Die Vermessung von Weihnachten

Wohnung putzen, Festessen kochen, den Baum schmücken und Geschenke verpacken. Die Vorstellung, all dies noch rechtzeitig vor dem Heiligen Abend erledigen zu müssen, treibt so manchem die Schweißperlen auf die Stirn. In den vergangenen Jahren hat sich daher zunehmend ein Trend etabliert, dem immer mehr etwas abgewinnen können: Weihnachten außer Haus oder außer Landes verbringen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2018)