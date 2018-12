Löger kämpft um Digitalsteuer

Wien. Man könnte es als Hartwig Lögers Herzensanliegen bezeichnen. In kaum ein anderes Thema haben er und sein Ressort bisher so viel Zeit investiert wie in die Entwicklung einer EU-weiten Digitalsteuer. Die gelungene Umsetzung soll Österreichs großes Vermächtnis dieser EU-Ratspräsidentschaft werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.12.2018)