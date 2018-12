Die Regierung hat sich auf eine deutlich ausgeweitete Mangelberufsliste geeinigt, um den Fachkräftemängel zu bekämpfen. Der „Presse“ liegt der Entwurf vor, der in den nächsten Tagen im Parlament eingebracht werden soll und ab 1. Jänner in Kraft treten soll. Die SPÖ übte am Montag scharfe Kritik an den Plänen für die Rot-Weiß-Rot-Karte und befürchtet "gravierende Auswirkungen" auf die Löhne.



Hier finden Sie die 45 Mangelberufe für 2019. Fett markiert sind jene Jobs, die sich heuer noch nicht auf der Liste finden:

1) Fräser/innen

2) Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.). für Maschinenbau

3) Schwarzdecker/innen

4) Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.). für Starkstromtechnik

5) Landmaschinenbauer/innen

6) Dreher/innen

7) Sonstige Techniker/innen für Starkstromtechnik

8) Techniker/innen mit höherer Ausbild. (Ing.) f- Datenverarbeitung

9) Dachdecker/innen

10) Schweißer/innen, Schneidbrenner/innen

11) Techniker/innen mit höherer Ausbildung soweit nicht anderwo eingeordnet

12) Sonstige Techniker/innen für Maschinenbau

13) Sonstige Schlosser/innen

14) Betonbauer/innen

15) Zimmerer/innen

16) Elektroinstallateur(e)innen, monteur(e)innen

17) Sonstige Spengler/innen

18) Kraftfahrzeugmechaniker/innen

19) Werkzeug-, Schnitt- und Stanzenmacher/innen

20) Rohrinstallateur(e)innen, monteur(e)innen

21) Lackierer/innen

22) Bautischler/innen

23) Platten-, Fliesenleger/innen

24) Huf- und Wagenschmied(e)innen

25) Sonst. Techniker/innen für Schwachstrom- und Nachrichtentechnik

26) Pflasterer/innen

27) Holzmaschinenarbeiter/innen

28) Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, die ihrer im Anerkennungsbescheid vorgeschriebene Ergänzungsausbildung bzw. Ausgleichsmaßnahme bis Ende 2018 begonnen haben.

29) Bauspengler

30) Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Wirtschaftswesen

31) Karosserie-, Kühlerspengler/innen

32) Augenoptiker/innen

33) Bau- und Möbeltischler/innen

34) Gaststättenköch(e)innen

35) Sonstige Bodenleger/innen

36) Maschinenschlosser/innen

37) Bau-, Blech-, Konstruktionschlosser/innen

38) Techniker/innen mit höherer Ausbildung Schwachstrom- und Nachrichtentechnik

39) Sonstige Techniker/innen soweit nicht anderswo eingeordnet

40) Sonstige Techniker/innen für Wirtschaftswesen

41) Sonstige Grobmechaniker/innen

42) Kunstoffverarbeiter/innen

43) Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Bauwesen

44) Lohn, Gehaltsverrechner/innen

45) Sonstige Tiefbauer/innen

Das ist aber noch nicht alles. Hinzu kommen noch Mangelberufe, die nur in einzelnen Bundesländern auf der Liste stehen, etwa Jobs im Tourismus, aber auch Maurer oder Bäcker. Die Regionalisierung wird es 2019 erstmals geben:

46) Maurer/innen (Kärnten, Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Vorarlberg)

47) Sonstige medizinisch-technische Fachkräfte (Niederösterreich, Salzburg, Steiermark)

48) Glasner/innen (Niederösterreich, Oberösterreich)

49) Sonstige Techniker/innen für Datenverarbeitung (Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg)

50) Elektromechaniker/innen (Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg)

51) Fleischer/innen (Öberösterreich)

52) Automaten-, Maschineneinrichter/innen, - einsteller/innen (Oberösterreich)

53) Tapezierer/innen, Polster(er)innen (Oberösterreich)

54) Sonstige Techniker/innen für Bauwesen (Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg)

55) Zuckerbäcker/innen (Oberösterreich)

56) Technische Zeichner/innen (Oberösterreich)

57) Bäcker/innen (Oberösterreich, Vorarlberg)

58) Maschinist(en)innen, Wärter/innen an Kraftmaschinen (Oberösterreich)

59) Speditionsfachleute (Oberösterreich, Steiermark)

60) Kellner/innen (Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg)

61) Maler/innen, Anstreicher/innen (Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg)

62) Buchhalter/innen (Salzburg)

63) Wirtschafter/innen, andere Hotel- Gaststättenfachleute (Salzburg, Tirol, Vorarlberg)

64) Nicht diplomierte Krankenpfleger/innen und verwandte Berufe (Salzburg, Tirol)

65) Stukkateur(e)/innen (Steiermark)

Hart und härter: Die anstrengendsten Jobs der Welt

9-to-5 ade: Jobs mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten

(Red.)