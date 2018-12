Bei welchem Ölpreis die Förderländer in die Knie gehen

Die Ölpreise, die seit Anfang Oktober um etwa 30 Prozent gefallen waren, haben am Mittwoch im frühen Handel um knapp einen Dollar nachgegeben. Als Grund wurde am Markt genannt, es herrsche Unsicherheit vor dem Treffen des Ölkartells OPEC. In der Früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 61,11 US-Dollar (53,56 Euro). Das waren um 97 Cent weniger als am Dienstag.



Für Ungewissheit vor dem mit Spannung erwarteten OPEC-Treffen an diesem Donnerstag sorgten Äußerungen des saudischen Energieministers Khalid Al-Falih vom Dienstag. Al-Falih hatte es als verfrüht bezeichnet, von einer Förderkürzung des Ölkartells auszugehen. Marktteilnehmer waren vor den Äußerungen fest von einer Produktionsverringerung zur Stabilisierung der Rohölpreise ausgegangen.



Eine solche Stabilisierung brauchen vor allem die Förderländer selbst. Sie, die bereits nach dem spektakulären Ölpreisverfall seit Sommer 2014 von zuvor 115 Dollar je Barrel auf unter 30 Dollar Finanz- und Budgetprobleme hatten, haben sich seit Mitte 2017 über eine relativ gute Erholung des Preises auf über 80 Dollar freuen können. Umso mehr macht ihnen der Preisverfall seit Anfang Oktober Sorgen.

(red.)