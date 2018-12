Wo die Bürger am meisten an den Staat zahlen

Alle Steuern und Abgaben, die die Österreicher an den Staat zahlen, betrugen im Vorjahr 41,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, berechnete die OECD. Damit ist die österreichische Abgabenquote im Vorjahr erneut gesunken. Im internationalen Vergleich liegt Österreich allerdings immer noch im Spitzenfeld, nämlich auf Rang sieben. Relativ hoch sind Sozialbeiträge und Lohnsteuer, Vermögens- und Unternehmenssteuern liegen unter dem Durchschnitt.

Noch immer verzeichnen nur sechs Staaten eine höhere Abgabenquote als Österreich. Auf den ersten drei Rängen befinden sich Frankreich, Dänemark und Belgien (siehe Grafik).

Schlusslichter sind neben Irland auch Mexiko (16,2 Prozent) und Chile (20,2 Prozent). Über dem Durchschnitt finden sich nur EU-Länder, alle anderen OECD-Länder liegen darunter. In der Schweiz beträgt die Abgabenquote 28,5 Prozent, in den USA macht sie 27,1 Prozent aus, in Kanada 32,2 Prozent.

In Österreich liegt die Quote seit vielen Jahren über 40 Prozent, im Jahr 2015 lag sie bei 43,1 Prozent. Danach war bereits ein Rückgang auf 42,2 Prozent aufgrund der Steuerreform zu verzeichnen, 2017 ging es nochmal nach unten. Damit trotzte Österreich dem generellen Trend: Der OECD-Durchschnittswert steigt, zuletzt von 34 auf 34,2 Prozent:

Entwicklung der Abgabenquote in Österreich – APA

