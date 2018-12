Handel: Am zweiten Einkaufssamstag drohen Streikaktionen

Der heiße Herbst kam am Dienstag doch noch im Handel an. Da versammelte gestern die Gewerkschaft der Privatangestellten, GPA-djp, 350 Betriebsräte vor der Wirtschaftskammer, um ihren Forderungen in den zähen Kollektivvertragsverhandlungen für 400.000 Handelsangestellte und 15.000 Lehrlinge medienwirksamen Nachdruck zu verleihen.

Am Abend zeigte sich dann: Die Kollektivvertragsverhandlungen für die 430.000 Handelsangestellten brachten auch in der vierten Verhandlungsrunde kein Ergebnis. „Das Letztangebot der Arbeitgeber in der Höhe von 2,35 Prozent Gehaltssteigerung zeugt von einer Geringschätzung der Leistungen der Angestellten. In praktisch allen Branchen, die in den letzten Wochen KV-Abschlüsse erzielten, lagen diese über der 3 Prozent-Marke“, hieß es seitens der Gewerkschafter. Es gebe keinen nachvollziehbaren Grund, warum ausgerechnet die Angestellten im Handel bei der heurigen Gehaltsrunde keinen angemessenen Anteil an der Wirtschaftsleistung der Branche bekommen sollen, erklärte die Verhandlerin der GPA-djp Anita Palkovich.

Nach den Warnstreiks bei den Metallern und bei der ÖBB stellen nun auch die Handelsangestellten die Streikrute ins Fenster: „Wir werden nun den Weg von öffentlichen Aktionen und betrieblichen Aktivitäten einschlagen, die ab 8. Dezember starten“, sagte gestern Abend der Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA-djp, Franz Georg Brantner. Bei den Angestellten in den Handelsunternehmen herrsche großes Unverständnis über die starre Haltung der Arbeitgeber. „Wir spüren großen Rückhalt für unsere Forderungen, das haben schon die Aktivitäten in den letzten Tagen gezeigt.“,

Demonstrativ stellt sich auch die Vorsitzende der GPA-djp, Barbara Teiber hinter die Handelsangestellten: Die Beschäftigten könnten sich auf die volle Unterstützung der gesamten Organisation bei der Durchsetzung ihrer Forderungen verlassen. Das Angebot der Arbeitgeber sei „inakzeptabel.“

Vor Start der vierten Verhandlungsrunde hatten beide Seiten über konkrete Prozente geschwiegen. Bekannt ist nur: Die Gewerkschaft will „weit über“ der Inflation abschließen, da die überdurchschnittliche Teuerung von Nahrung und Dienstleistungen sonst die kleine Kassiererin treffe. Arbeitgeber-Chefverhandler Peter Buchmüller beteuerte, ein „sehr attraktives Paket“ auf den Tisch gelegt zu haben: Die Händler hätten Erleichterungen bei der Viertagewoche, der Bildungskarenz und der Altersteilzeit und eine kräftige Erhöhung der Lehrlingsentschädigung zugesagt.

Das hielt die Gewerkschaft nicht ab, Protestaktionen und Betriebsversammlungen für den einkaufsstarken 8. Dezember zu planen, sollte man erfolglos auseinandergehen. „Das ist politisch getrieben“, so Buchmüller.

(APA)