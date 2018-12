Warum die USA jetzt Huawei im Visier haben

Peking. Fünf Tage lang gelang es dem chinesischen Unternehmen Huawei, die Verhaftung seiner Finanzchefin geheim zu halten. Inzwischen hat die Firmenleitung des weltweit größten Netzwerkausstatters zugegeben: Meng Wanzhou ist in Haft. Kanadische Polizisten hätten sie auf ihrem Rückflug nach China auf dem Flughafen von Vancouver festgenommen. Ein Fehlverhalten sei dem Unternehmen aber nicht bekannt. Die kanadischen Behörden hätten auch nur wenige Informationen vorgelegt.



Meng, die sich mit Vornamen auch Sabrina nennt, ist bereits seit dem 1. Dezember in Haft. Sie ist die Tochter des Huawei-Patriarchen Ren Zhengfei und eine der reichsten Frauen Chinas. Die Verhaftung erfolgte nach Angaben der kanadischen Zeitung „The Globe and Mail“ auf Geheiß des US-Justizministeriums.



Der 46-Jährigen wird vorgeworfen, gegen Sanktionen verstoßen zu haben, die die USA gegen den Iran verhängt hat. Als Vorstandsmitglied von Huawei trage sie unmittelbare Verantwortung. Die USA haben ihre Auslieferung beantragt.



Tatsächlich ermitteln die USA bereits seit 2016 gegen Chinas erfolgreichstes Unternehmen, das in der Netzwerktechnik weltweit führend ist – also lange bevor Donald Trump US-Präsident wurde und das Iran-Abkommen aufkündigte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 7.12.2018)