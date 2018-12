Mehr als eine Milliarde Flugpassagiere in der EU

Brüssel. Im Jahr 2017 sind 1043 Millionen Passagiere in der Europäischen Union mit dem Flugzeug gereist. Dies sei ein Anstieg um sieben Prozent gegenüber dem Jahr 2016 und um 39 Prozent gegenüber 2009. In diesem Zeitraum sei der Fluggastverkehr in der EU stetig gestiegen, gab Eurostat am Donnerstag bekannt. Verglichen mit dem Jahr davor stieg die Zahl der beförderten Fluggäste 2017 in allen EU-Staaten an.

Die höchsten Anstiege verzeichneten Slowenien (plus 20 Prozent), Luxemburg, Estland, Bulgarien und Tschechien (je plus 19 Prozent), Rumänien, Kroatien und Malta (je plus 18 Prozent), gefolgt von Polen und Portugal (je plus 17 Prozent). In Österreich gab es 2017 um 4,2 Prozent mehr Fluggäste als 2016. Insgesamt stieg die Zahl der Fluggäste in der EU von 2016 auf 2017 um 70,5 Millionen (plus 7,0 Prozent), insbesondere aufgrund des zunehmenden Extra-EU-Verkehrs (plus 9,0 Prozent) und Intra-EU-Verkehrs (plus 7,0 Prozent).

Die größte Zahl von Fluggästen wurde 2017 im Vereinigten Königreich verzeichnet, wo sich der Fluggastverkehr auf 265 Millionen Passagiere belief. Darauf folgten Deutschland (212 Millionen Fluggäste), Spanien (210 Millionen), Frankreich (154 Millionen) und Italien (144 Millionen). (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2018)