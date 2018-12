Klimaschutz: Ein Plan, dem die Planer misstrauen

Wien. Fangen wir mit dem Offiziellen an. Seit einem Jahr ist Elisabeth Köstinger nun als Umweltministerin im Amt. Das Jubiläum nahm sie zum Anlass, auf einer Pressekonferenz zu beteuern: „Ich halte Klimaschutz für die größte Herausforderung unserer Zeit.“ Aber zum Glück habe ihr Ressort da schon „extrem viel getan“. Und jetzt gehe es darum, auf der Klimakonferenz in Katowice, in einer „extrem entscheidenden Woche“, auch Länder wie die USA und Brasilien davon „zu überzeugen“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.12.2018)