Die überforderte Justiz in Österreich

Die Causa Madoff sorgte nicht nur in den USA, sondern auch in Österreich für erheblichen Wirbel. Die Nationalbank schätzt, dass heimische Privatanleger rund 350 Millionen Euro verloren haben. Diese haben ihr Geld teilweise in Fonds mit den Namen Primeo, Alpha Prime oder Herald angelegt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.12.2018)