Im Nordosten Englands liegt die glanzlose Stadt Middlesbrough. Im lieblichen Hügelland des Südwestens erstreckt sich der Distrikt North Devon. Die beiden politischen Bezirke haben fast genau das gleiche Pro-Kopf-Einkommen. Dennoch ist die Rate der Privatkonkurse in North Devon doppelt so hoch wie in Middlesbrough. Dort in Devon sind die Menschen auch viel netter. Und beides hängt, so seltsam es klingen mag und so leid es uns tut, eindeutig zusammen.



Nette Menschen haben es schwer im Leben: Das ist kein Stoßseufzer eines selbst ernannten Altruisten, sondern eine wissenschaftliche Erkenntnis. Sie verdienen weniger, wie eine Reihe von Studien seit Mitte der Nullerjahre gezeigt hat. Sie haben eine schlechtere Bonitätseinstufung, wie man seit sechs Jahren weiß. Zu Recht, wie die US-Psychologin Sandra Matz und ihr britischer Kollege Joe Gladstone nun nachweisen: Wer ein angenehmes Wesen hat, kann schlechter mit Geld umgehen, spart weniger, hat höhere Schulden und gerät deutlich öfter in finanzielle Not. Vor allem kann das Forscherduo erstmals zeigen, warum die Netten ökonomisch schlecht abschneiden. Und das Ergebnis ist durchaus überraschend.

