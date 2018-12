Der Konzern, der gut sein will

Vor wenigen Jahren wehte bei Coca-Cola ein anderer Wind. Wurde ein neues Getränk kein Erfolg, war mit ihm auch der verantwortliche Mitarbeiter schnell Geschichte. Unter James Quincey darf man auch scheitern, sagt Anastasia Sideri. „Sofern man daraus lernt“, fügt die Pressechefin für Zentral- und Osteuropa hinzu.



Quinceys Name fällt an diesem Dezembertag in der Brüsseler Forschungszentrale des Getränkeriesen oft. Der Konzern hat eingeladen, um sich von der besten Seite zu zeigen. Der Chef scheint omnipräsent. Seit eineinhalb Jahren ist der Brite an der Spitze von Coca-Cola. Seit eineinhalb Jahren pflügt er die 132 Jahre alte Firma um: Dass seine Mitarbeiter Fehler machen und relativ offen mit Journalisten sprechen dürfen, wirkt auf viele noch immer wie eine Revolution. Genau wie Quinceys radikale Vision der „Total Beverage Company“, auf die er sie eingeschworen hat. Ziel ist ein Getränkeunternehmen, das dem Kunden vom Wasser über Säfte, Tees, Kaffees, Sport- und Energydrinks bis zum klassischen Softdrink alles zu jeder Uhrzeit bietet. Der Mensch trinkt acht Mal am Tag, lautet die hausinterne Daumenregel. Schafft acht Gelegenheiten, um ihm das Passende zu verkaufen.

