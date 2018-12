Als der Betrug des Jahrhunderts aufflog

Es war am Nachmittag des 10. Dezember 2008, ein Mittwoch, als Mark und Andrew Madoff zum letzten Mal mit ihrem Vater sprachen. Alles, was die in der New Yorker Finanzszene angesehene Familie über Jahrzehnte aufgebaut habe, sei ein Schwindel gewesen, erklärte Bernie Madoff den Söhnen. Die Brüder wandten sich noch in der Nacht an die Marktaufsicht. Am nächsten Morgen klickten die Handschellen, und wohl nicht einmal Bernie Madoff selbst erahnte, welch menschliche und finanzielle Dramen sich in den nächsten Monaten und Jahren abspielen würden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.12.2018)