Fördertopf für Elektroautos bei weitem nicht ausgeschöpft

Die staatliche Förderung beim Kauf eines Elektroautos wird verlängert, sagte Verkehrsminister Norbert Hofer im Gespräch mit der APA. Er sei zwar "nicht der größte Fan von Förderungen", als "Startanreiz für eine Technik, die noch nicht ganz so weit ist", werde man die Unterstützung aber noch einige Zeit benötigen, so Hofer.

In einer weiteren Phase müssten die Anreize in Richtung E-Auto dann aber "eher steuerlicher Natur" sein. Primärenergieträger sollen durch steuerliche Begünstigung forciert werden, noch nicht im Rahmen der kommenden Steuerreform 2020, aber auf absehbare Zeit, meinte der Minister.

Details demnächst

Details zur Nachfolgeregelung der E-Auto-Förderung will das Verkehrsministerium demnächst bekannt geben. Die Förderung beim Kauf eines Elektroautos wurde bisher nur teilweise ausgeschöpft. Rund 16,5 Millionen Euro wurden ausbezahlt, 5,1 Millionen Euro liegen noch im Fördertopf. Für Privatpersonen sind noch rund 0,8 Millionen Euro verfügbar, für Betriebe rund 4,3 Millionen Euro, hieß es aus dem Verkehrsministerium.

Punkto Befreiung von E-Autos von der Vignettenpflicht, wie dies von Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) angedacht ist, will man im Verkehrsministerium noch abwarten. Dies werde nächstes Jahr geprüft. Grundsätzlich sei die Vignette aber keine Umweltabgabe, sondern ein Entgelt für die Nutzung der Infrastruktur, die ja auch von E-Autos benutzt werde.

"Die ÖVP lässt uns leben"

Das Koalitionsklima nach einem Jahr Türkis-Blau beschreibt Hofer, der FPÖ-Regierungskoordinator ist, folgendermaßen: Funktionierende Koordinierung, eine enge und gute Zusammenarbeit, kein Streit Der große Unterschied zur früheren ÖVP-FPÖ-Koalition sei, dass Türkis-Blau keinen Jörg Haider als Opposition in der Regierung habe, erklärt Hofer im APA-Interview.

Das Trauma, das so mancher FPÖ-Politiker aus der ersten Zusammenarbeit mit der ÖVP Anfang der 2000er-Jahre mitgenommen hatte, scheint beseitigt. Es habe "natürlich Bedenken" gegen die ÖVP gegeben, weil die Dinge in der damaligen schwarz-blauen Koalition nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hatte. Hofer sieht die Schuld dafür auch in den eigenen Reihen. "Die Schwierigkeit damals war eigentlich, dass der stärkste Spieler in der Partei, nämlich Jörg Haider, nicht in der Regierung vertreten war. Wir hatten eine Opposition in der eigenen Partei bis hin zu Knittelfeld. Das war das eigentliche Problem, die eigene fehlende Geschlossenheit, und das ist unter Heinz-Christian Strache ganz anders. Die Partei steht geschlossen hinter dem Obmann."

Mit der ÖVP-Zusammenarbeit ist Hofer zufrieden. Es gehe "etwas weiter", und beide Seiten verzichteten auf gegenseitige Attacken. "Die ÖVP lässt uns leben", so Hofer. Nachsatz in Richtung der noch Tritt suchenden Opposition: "Aber auch die SPÖ." Einen echten Krach habe es im ersten Jahr der Regierung nicht gegeben. "In der Koordinierung gab es keine Phase, wo wir gesagt hätten, jetzt haben wir ein Problem. Inhaltliche Diskussionen natürlich, aber dass wir gar nicht zusammengekommen wären..."

(APA)