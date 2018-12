Krankenstand: Wie viele Österreicher machen einmal im Jahr blau?

Mit dem Umbau des Sozialsystems wollen ÖVP und FPÖ „die Leute aus der sozialen Hängematte holen“, wie ÖVP-Klubobmann August Wöginger ankündigte. So wurden die Krankenkassen angewiesen, die Kontrollen bezüglich Krankenstandsmissbrauch zu verschärfen. Doch wie viele „Blaumacher“ gibt es in Österreich überhaupt? Was können die Krankenkassen dagegen tun? Ein weiterer Hebel zur Vermeidung von vorgetäuschten Krankenständen liegt in der Rolle der niedergelassenen Ärzte. Mit dem Thema setzt sich auch der aktuelle Fehlzeitenreport auseinander. Alle weiteren Details und die wichtigsten Fakten dazu lesen Sie in diesem Bericht.