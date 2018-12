Handels-KV wird am Montag weiterverhandelt

Die Sozialpartner im österreichischen Handel haben sich auf weitere Termine für Kollektivvertragsverhandlungen im Handel geeinigt. Eine weitere, die fünfte, Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag für Handelsangestellte findet am kommenden Montag um 11 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) statt, teilte die Kammer in einer Aussendung mit. Der neue Kollektivvertrag für Handelsarbeiter wird demnach dann am Mittwoch verhandelt.

Die letzte Verhandlungsrunde für einen neuen Handels-KV ist am vergangenen Mittwoch nach zehn Stunden abgebrochen worden. Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt 2,35 Prozent Gehaltssteigerung angeboten. Die Gewerkschaft fordert für die Handelsangestellten ein Gehaltsplus von 3,5 Prozent, in jedem Fall müsse ein Dreier davorstehen.

Danach hatten Woche hatten Proteste stattgefunden, vor allem am 8. Dezember, dem zweiten vorweihnachtlichen Einkaufssamstag. In den großen Ketten (Billa, dm, Interspar, Kika. Lidl, Sport Direct und anderen) sind von der Arbeitnehmervertretung für diese Woche Betriebsversammlungen einberufen worden.

Bei den Verhandlungen geht es um die Gehaltserhöhungen und rahmenrechtlichen Änderungen für mehr als 400.000 Angestellte und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Autohandel. Der Abschluss gilt ab Jänner 2019.

(APA/red./herbas)